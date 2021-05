Televizija i serija „Prijatelji": Objavljen datum premijere nastavka, gledaćemo i Bekama, Lejdi Gagu, Džastina Bibera

BBC News pre 57 minuta

Dugo iščekivani specijalni nastavak serije „Prijatelji" konačno je dobio datum premijere i trejler, čija je objava nekoliko puta bila odlagana zbog pandemije korona virusa.

Serija „Prijatelji: Okupljanje" biće dostupna na HBO Maks striming servisu od 27. maja pošto su ponovo okupili glumci iz originalne postave.

Ova serija je jedna od najvećih sitkoma devedesetih koja je emitovana do 2004. godine.

Novu generaciju ljubitelja dobila je zahvaljujući reprizama i striming servisima kao što je Netfliks.

Originalnu postavu čine tri glumice i tri glumca: Dženifer Aniston (Rejčel), Kortni Koks (Monika), Liza Kudrou (Fibi), Metju Peri (Čender), Met Leblank (Džoi) i Dejvid Švimer (Ros).

U nastavku serije pojaviće se Megi Viler (Dženis), Džejms Majkl Tajler (Ganter), Ris Viterspun (Džil) i Tom Selek (Ričard), kao i Eliot Guld i Kristina Pikles koji igraju roditelje Rosa i Monike, Džeka i Džudi.

Poznate ličnosti koje će se takođe pojaviti u nastavku su Dejvid Bekam, Lejdi Gaga, članovi grupe BTS, Kara Delevinj, Mindi Kaling, Džejms Korden, Malala Jusafzai i Džastin Biber.

U trejleru koji najavljuje nastavak objavljenom u četvrtak šest glumaca hodaju zajedno, uz poznatu pesmu iz serije „Biću tu za tebe" („I'll Be There For You"), koju izvodi bend The Rembrandts.

https://www.youtube.com/watch?v=MedRN92V6lE&t=25s

Glasine o ponovnom okupljanju glumaca i snimanju serije počele su još u novembru 2019. godine.

Najavljeno je emitovanje u maju 2020, ali je zbog pandemije korona virusa produkcija odložena godinu dana.

Nastavak je sniman prošlog meseca na originalnom setu u studiju Vorner Bros u Burbenku u Kaliforniji, uživo pred publikom.

Dženifer Aniston je objavila trejler na Instagramu i napisala: „Sada je zvanično! 'Prijatelji: Okupljanje' premijerno će biti prikazano 27. maja na HBOMaks kanalu - vrlo smo uzbuđeni?!".

