Šok! Dominik Tim se nadao polufinalu sa Novakom, ali je ispao, i to nakon što mu je nastup prekinut na pola sata zbog navijača

Četvrti teniser sveta neće igrati u četvrtfinalu rimskog mastersa. je ispao posle burnog meča sa domaćim takmičarom, Lorencom Sonegom, koji je kao 33. sa ATP liste pobedio sa 6:4, 6:7(5), 7:6(5) i to uz jednu polusatnu pauzu.

A pauza je nastala - da bi navijači napustili tribine. Naime, nakon što je Austrijanac prokockao tri brejk/set lopte u drugoj deonici, pa onda u taj-brejku ipak došao do 1:1, organizatori su saopštili da se meč prekida dok se tribine ne isprazne. Razlog za to je policijski čas koji, zbog pandemije koronavirusa, i dalje postoji u italijanskoj prestonici, pa je publika upućena ka izlazima, a Tim u neverici saznao da mora da ode u svlačionicu dok se "sve to lepo ne