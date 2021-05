Dejan Milojević: Uvek mi je bilo najlakše da igram finala, osnove će presuditi

Mozzart sport pre 53 minuta

"Mnogo je teže bilo doći do finala, nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću tražiti od momaka - da daju sve što mogu. Da li će to biti dovoljno za titulu, videćemo - nadam se da hoće", izjavio je trener podgoričke Budućnosti

U nedelju (18.30) je na programu prva utakmica finalne serije ABA lige. Treći put zaredom se u borbi za trofej sastaju Crvena zvezda i Budućnost. Crveno-beli imaju prednost domaćeg terena, a trener Podgoričana Dejan Milojević je govorio za medije uoči prvog susreta. Nedelja, 18.30: (1,70) Crvena zvezda (14,5) Budućnost (2,30) Pred najvažnije mečeve u sezoni će pokušati da rastereti igrače. Kako kaže, teži deo posla je obavljen. "Meni je uvek bilo najlakše da igram