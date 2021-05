Rusija odlučno odbija: Ambasadsor Kalabuhov - Nećemo podržati imenovanje Kristijana Šmita

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Kristijan Šmit - “Naš principijelni stav je da OHR mora biti zatvoren i ne moraju pričati o novom predstanviku BiH.

Nećemo podržati imenovanje gospodina Šmita -, rekao je Kalabuhov za N1 Sarajevo. Na pitanje da li to znači da Incko može raspakovati kofere, kazao je da to “zavisi od njega" ali da je stav Rusije ''da OHR mora biti zatvoren”. Kalabuhov je odbacio tvrdnje da srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik zastupa secesionistički pristup, navodeći da on tu retoriku vidi kao poziv na unutrašnji dogovor.