Izraelska vojska gađala dom lidera hamasa, Iran obećao pomoć hamasu Rat na Bliskom istoku ne jenjava a broj mrtve dece raste

Kurir pre 7 minuta

Sukobi na Bliskom istoku traju već nedelju dana. Broj žrtava svakog dana raste, a najstrašnije je što je među stradalima i više od 40 dece. Uprkos pozivima međunarodne zajednice da se nasilje zaustavi, primirja za sada nema ni u najavi.

15.45 Izraelska Hitna služba: Direktni pogoci u Lakišu i Negevu Izraelska Hitna služba na tviteru je objavila da su u mestima Lakiš i Negev zabeleženi direktni pogoci raketa ispaljenih iz Gaze. 1/ The firing continues, with direct hits: In the past few minutes, heavy barrages of rockets have been fired at the Lachish and Negev areas. There are reports of several direct hits. pic.twitter.com/0l6EwDwvbp — Magen David Adom (@Mdais) May 16, 2021 "U poslednjih nekoliko