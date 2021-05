Đerlek: U Srbiji vakcinisano više od 42 odsto punoletnih građana

N1 Info pre 2 sata | Autor:RTS

Prema zvaničnim podacima, do subote u 22 časa u Srbiji je dato više od 4,01 milion doza vakcina, a od tog broja 2.279.000 su druge doze, rekao je za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. „Prešli smo 42 odsto punoletnih vakcinisanih, krećemo se ka cilju, a to je da do kraja juna imamo tri miliona revakcinisanih u Srbiji“, kaže Đerlek. Prema statistici Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu je do nedelje vakcinisana 652.101 osoba, što je