FOTO Objavljivao slike sa rođendana pre nego što je ubijen

Nova pre 1 sat | Autor:Milica Čule

Aleksa Stojmenović (26), koji je ubijen sinoć u tuči u kafani u Aleksincu, nekoliko sati pre smrti objavljivao je fotografije sa proslave na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Aleksa Stojmenović (26) pretučen je nasmrt na proslavi punoletstva u Aleksincu. On je, prema nezvaničnim informacijama, zadobio koban udarac u glavu nakon kojeg je preminuo. Do sukoba je došlo u jednom restoranu koji se nalazi u okolini Aleksinca. Kako tvrde očevici, Aleksa je bio na toj proslavi, odnosno, na 18. rođendanu jednog dečka. U jednom tenutku je došlo do sukoba u kojem je on zadobio nekoliko udaraca, ali presudan je bio udarac u glavu. Nakon