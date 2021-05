Hamasove rakete pogodile obdanište: Nije bilo povređenih

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online/Agencije

Foto: AP Photo/Hassan Ammar Razmena raketne paljbe između Izraela i Hamasa počela je 10. maja zbog nereda kod džamije Al Aksa na Hramovnoj gori u Istočnom Jerusalimu. From the rocket impact in an empty kindergarten in Sderot, no injuries. pic.twitter.com/DxgONE2qIz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 17, 2021 Prema poslednjim podacima, u razmeni raketne paljbe koja traje od 10. maja poginulo je 10 Izraelaca i više od 220 Palestinaca.