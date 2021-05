Stiglo 440.000 kineskih vakcina, bolnice izlaze iz kovid režima – predah za lekare u crvenoj zoni

RTS pre 55 minuta

Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, pa i zdravstveni radnici mogu malo da predahnu. Bolnice izlaze iz kovid režima i vraćaju se redovnim aktivnostima. Da ne bi došlo do pogoršanja, neophodno je da se što veći broj ljudi vakciniše. Beograd blizu kolektivnog imuniteta.

13:39 U TC "Ušće" i mobilnom autobusu vakcinisano preko 8.000 osoba U beogradskom tržnom centru "Ušće" i autobusu adaptiranom u mobilni punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa do sada je imunizovano više od 8.000 osoba, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. "To je bila poenta, da idemo tamo gde obični punktovi za vakcinaciju ne mogu biti dostupni", rekla je Stanisavljević i dodala da je na punktu u tržnom centru "Ušće" do sada