Vrlo hladno s povremenom kišom

NOVI SAD: Vrlo hladno i oblačno s kišom i pljuskovima povremeno. Pašće od 15 do 20 lit/m2 kiše. Vetar pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 10, a maksimalna 13 stepeni.

VOJVODINA: Vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pašće od 15 do 30 lit/m2 kiše. Vetar pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 9, a maksimalna 14 stepeni. SRBIJA: Vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pašće od 10 do 30 lit/m2 kiše. Vetar umeren do pojačan zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna