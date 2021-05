Ko je dečko Milice Pavlović: Nikolas je sin legendarnog crnogorskog fudbalera i san mnogih devojaka (foto/video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Instagram Nikolas je iz Crne Gore, Kotora, otac mu je proslavljeni fudbaler Niša Saveljić, a u Beogradu je bio zbog pevačice koja je u prethodnom periodu nekoliko puta boravila u Crnoj Gori.

Iako jedna od najpopularnijih i najsupešnijih mlađih pevačica privatni život krije kao zmija noge i do sada je nikada niko nije "ulovio" sa dečkom,ekipa emsijie "Paparaco lov" snimila je Milicu sa Nikolasom tokom nekoliko dana i to više puta. A post shared by Nicolas Saveljić (@saveljaaa) NJih dvoje su uživali u društvu pevačicine prijateljice u kafiću. Narednog dana Nikolas je usnimljen u naselju u kom pevačica živi, oni su sedeli u kafiću do njenog ulaza.