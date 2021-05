Naoružajte se strpljenjem: Na ovom graničnom prelazu čeka se satima

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

Foto Tanjug Na putevima u šumskim područjima jači pljuskovi pored mokrih kolovoza donose odrone i nanose zemlje na kolovozu zbog kojih postoji veća opasnost od proklizavanja vozila, te AMS savetuje opreznu i sporiju vožnju.

Radovi na deonici Stepojevac - Lazarevac produženi su do 25. maja i odvijaće se od 7 do 17 časova, a saobraćaj će se zbog toga odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila iz oba smera, uz semaforsku signalizaciju. Prema poslednjim informacijama Puteva Srbije na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Na teretnim terminalima se čeka na izlazak iz zemlje i to na Horgošu 150 minuta, na Kelebiji 300 minuta,