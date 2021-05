Evrovizija 2021: Grupa „Hurricane” u finalu takmičenja u Roterdamu

BBC News pre 11 minuta | Jovana Georgievski - BBC

Predstavnice Srbije, grupa „Hurricane", ušla je u finale Pesme Evrovizije u Roterdamu.

Pored Srbije, u finale su uspele da se plasiraju i Albanija, Bugarska, Moldavija, Portugal, San Marino, Švajcarska, Grčka, Island i Finska.

Ovih deset zemlja će imati priliku da nastupaju u subotu, 22. maja.

Tokom drugog polufinala, nastupili su predstavnici San Marina, Estonije, Češke, Grčke, Austrije, Poljske, Moldavije, Islanda, Srbije, Gruzije, Albanije, Portugalije, Bugarske, Finske, Letonije, Švajcarske i Danske.

Šta se desilo u prvom polufinalu u utorak?

Ljubitelji Pesme Evrovizije, jednog od najvećih svetskih pevačkih takmičenja, čekali su godinu dana da ponovo uživaju u ovom šouu, a kao i svaki put bilo je i mnogo razočaranih, pogotovo što se predstavnica Hrvatske Albina Grčić nije plasirala u finale.

„Kad pogledate u Oksford rečniku prevara ili fraud, to je onda Eurosong. To je umetnost koja je subjektivna, prema tome glavu gore, pred Albinom je ozbiljna karijera, a to neka ne zaboravi", prokomentarisao je hrvatski predsednik Zoran Milanović.

Oko 200 miliona gledalaca u Evropi i šire su sa uzbuđenjem i iščekivanjem pratili prvo polufinale muzičkog takmičenja koje je prvi put održano pod zdravstvenium merama usled pandemije korona virusa, a u dvorani u Roterdamu bilo je dozvoljeno maksimum 3.500 ljudi.

U finalni deo takmičenja se plasiralo deset zemalja - Azerbejdžan, Belgija, Kipar, Izrael, Litvanija, Malta, Norveška, Rusija, Švedska i Ukrajina.

Ovog puta, u finalu, možda, neće biti nijedna država iz ovog regiona, jer su u polufinalu u utorak uveče ispale Hrvatska, Albanija, Severna Makedonija, Slovenija i Rumunija.

Iako kladionice ne daju velike šanse predstavnicama Srbije, ženskom sastav Hurricane(Uragan), ipak ostaje nada da će preživeti glasanje u drugoj polufinalnoj večeri - u četvrtak, 20. maja.

Za ljubitelje ovog takmičenja najvažnije je da je ono opet organizovano posle više od godinu dana života u raznim ograničenjima zbog korona virusa.

„Evrovizija je dašak svežeg vazduha - pokazatelj da postoji svetlost na kraju tunela i da ćemo jednog dana ponovo ići na koncerte i u klubove.

„Ovogodišnje takmičenje je kao neka proba za normalan život kojoj se svi nadamo", kaže evrovizijski obožavalac Dragan Bursać za BBC na srpskom.

EBU / THOMAS HANSES Grupa Hurricane (Uragan) predstavlja Srbiju na Pesmi Evrovizije 2021. godine.

Zbog korone Islanđani ne mogu da nastupaju uživo

Islandski predstavnik na takmičenju za Pesmu Evrovizije neće nastupiti uživo jer je utvrđeno da je jedan član grupe pozitivan na korona virus.

Dadi Frejr i njegova grupa Gagnamagnid će ostati u takmičenju, ali neće nastupiti uživo na probi u sredu, polufinalu u četvrtak ili u finalu u subotu, ako se plasiraju.

„Dadi i Gagnamagnid su doneli tešku odluku da ne nastupaju uživo jer žele da opstanu svi zajedno kao grupa, ali će ostati u konkurenciji, biće emitovan snimak sa njihovog probnog nastupa", navodi se u saopštenju organizatora Evrovizije.

Vodeći pevač Dadi Frajer rekao je da je pozitivan test jednog člana grupe „ogromno iznenađenje".

Hrvatska ispala, a Severina poručuje: „Ovo dite je rođeno za pozornicu"

Veliku pažnju izazvala je hrvatska predstavnica Albina, sa pesmom Tick-Tock, koja je dobila pohvale za energičan nastup, a mnogi su nezadovoljni što se nije plasirala u finale.

„Neću da vas lažem, mala gorčina je tu, pogotovo kad vidim sve te reakcije na društvenim mrežama, kad vidim kako su se ljudi zauzeli za mene, naš tim i Hrvatsku.

„Ne mogu da kažem da mi posle svega nije žao, ali verujem da svako 'zašto' ima svoje 'zato'. Preponosna sam i prezdovoljna našim nastupom", rekla je Albina zagrebačkom Jutarnjem listu.

Osim predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, oglasio se i premijer Andrej Plenković.

„Velika podrška i čestitka našoj Albini na sjajnom nastupu na Evroviziji", napisao je hrvatski premijer na Tviter nalogu i podelio video Albininog nastupa.

Gledaoci iz Hrvatske i inostranstva smatraju da je Hrvatska „pokradena" na Evroviziji.

„Evo me sa zakašnjenjem, ali drago mi je da se svi slažu da je Hrvatska pokradena", napisao je jedan korisnik Tvitera.

Podršku Albini pružila je i starija koleginica Severina koja je svojevremeno takođe nastupala na ovom takmičenju 2006. godine sa pesmom Moja štikla i zauzela 13. mesto.

„Albina je moja ljubimica i ona je sinoć pobedila.

„Njen šarm, osmeh, lepota, želja i sreća na licu je pobedila. Sve ostalo je nebitno... Malo li je s 22 godine doći na Eurosong?

„To je samo prva stepenica na njenom, predviđam, sjajnom putu u svetu muzike. To dite je rođeno za pozornicu", rekla je Severina splitskoj Slobodnoj Dalmaciji.

Bilo je i šaljivih pretnji da će slučaj biti prijavljen policiji.

Ima i onih koji čak kažu da je Albina „najbolje što je Hrvatska ikada poslala na Eurosong".

Obožavaoci su ogorčeni što trud hrvatske predstavnice ovog puta nije dao rezultate.

„Digla je celu Hrvatsku na noge oko Evrovizije, imala je sjajan nastup i to se nije isplatilo - apsolutno su pokradeni za plasman", napisao je jedan korisnik Tvitera.

„Pitamo se gde Albina objavljuje plesne tutorijale", komentar je na Tviter nalogu BBC Evrovizija.

Međutim, nisu svi gledali Evroviziju zbog muzike.

Za deo gledalaca, zvezda večeri nije bio niko od takmičara, već irski komičar Grejem Norton koji je sa kolegama uživo komentarisao Evroviziju za BBC.

„Izgleda da na BBC-iju Eurosong komentariše Grejem Norton, pa ja bih platila da to gledam. Kakav je to gospodin, iskreno sam superfan".

Slovenija, Albanija i Severna Makedonija - pohvale za emotivan nastup

Iako se nijedna od ove tri zemlje nije plasirala u finale, njihovi predstavnici su na društvenim mrežama dobili pozitivne komentare.

Pregršt lepih reči za emotivan nastup korisnici društvenih mreža uputili su makedonskom predstavniku Vasilu.

„Naježio sam se od nastupa Severne Makedonije, podseća na Entonija Kaleu (australijski pevač)".

Ima obožavalaca za koje je Vasil najbolji takmičar koji je do sada predstavljao ovu zemlju na Pesmi Evrovizije.

Shodno tome, mnogi su očekivali da se plasira u finale.

„Iznenađen sam što Severna Makedonija nije prošla. Pretpostavljam da su oni koji su sinoć glasali samo želeli da ustanu i igraju posle godine koja je za nama".

Neuspeh Makedonaca i Slovenaca pojedini objašnjavaju time što su predstavnici ovih zemalja nastupili sa baladama.

„Slovenija i Severna Makedonija imaju sjajne pevače, ali pesma mora da se ističe da bi pobedila", naveo je jedan korisnik Tvitera.

„Makedonska pesma je izgledala kao da je iz Dizni filma, a nastup je iskopiran od jednog švedskog izvođača, što su svi fanovi primetili, pa mi je to bio minus", objašnjava fan Evrovizije Nemanja Purić.

„A za slovenačku pesmu mnogi kažu da nije bila dovoljno primetna, te da nije ostavila utisak da bi je ljudi zapamtili i glasali za nju".

Neki su primetili da je slovenačka predstavnica Ana Soklič „bila tužna posle takmičenja", pa su pokušali da je oraspolože.

„Ana iz Slovenije je delovala tako tužno posle spektakla, poslednja je otišla, pa smo prijatelji i ja ostali i vikali 'Ana, mi te volimo' dok je odlazila... Nasmešila se i mahnula nam, pa mislim da smo uspeli da je oraspoložimo".

Deo publike oduševila je pesma albanske predstavnice Andžhele Peristeri, a posebno su je pohvalili za vokal i emociju.

Kakve su šanse Srbije?

Region Balkana sada nade polaže u predstavnice Srbije - ženski bend Hurricane (Uragan), mada im kladionice ne daju prevelike šanse, kao i u predstavnicu Bugarske, Viktoriju Georgijevu.

Neuspeh Hrvatske dodatno je poljuljao nade fanova da će se srpske predstavnice plasirati u finale.

„Ja sam najveći fan Hurricane-a, ali evo od juče mi je loše kako Hrvatska nije prošla dalje i ne znam šta će biti", kaže Nemanja.

Ipak, optimističan je da će se plasirati u finale.

„Devojke su dobre, energične i mislim da je to veoma važno jer ovoga puta Srbija šalje drugačiju pesmu u poređenju sa prethodnim godinama", dodaje.

Oni koji prate kladionice, nemaju velika očekivanja.

„Istina je da se Srbija ne kotira najbolje na kladionicama, ali mislim da kladionice tradicionalno potcenjuju ženske pop grupe zato što vuku procene iz rezultata od prethodnih godina", ističe Nemanja.

„Mislim da nisu relevantne do dana finala - tek onda zaista možete da vidite kako stoje stvari".

Dragan primećuje da Srbiji može da odmogne to što su se naši susedi takmičili u prvom polufinalu, što to znači da u drugom ne mogu da glasaju.

„Za Srbiju neće biti komšijskih glasova, teško da ćemo proći ako se ne uključi dijaspora.

„A ja bih voleo da naše devojke prođu u finale", kaže.

Ulog nije zanemariv, smatra Nemanja.

„Ako ostvare dobar rezultat, biće to signal za RTS da ubuduće da više prostora ženskim bendovima i energičnim pesamama, a i generalno bi to bio dobar podsticaj za Srbiju", kaže on.

Ima i ovakvih komentara:

„Majka dok me teši zbog Albine, ne znamo da li ćeHurricane proći u finale".

Favoriti Evrovizije

Osamnaestogodišnja malteška pevačica Destini, koja je pobedila na juniorskoj Evroviziji 2015. godine, jedan je od glavnih favorita za pobedu i na glavnom takmičenju sa pesmom Je Me Casse - (francuska fraza: Idem ja ili odlazim odavde).

Ukrajinski Go_A takođe su u vrhu po šansama za pobedu sa pesmom Šum koja sadrži drevnu folklornu tehniku poznatu kao „beli glas".

Italija, Francuska i Island su takođe u užem krugu favorita prema kladionicama.

Kako takmičenje izgleda u godini pandemije?

EBU / Andres Putting Iza kulisa, učesnici, poput Efendi iz Azerbejdžana, moraju da nosi masku

Ove godine se u holandskom gradu Roterdamu održava 65. takmičenje za pesmu Evrovizije - prošlogodišnje je otkazano zbog pandemije korona virusa.

Na takmičenju učestvuje 39 zemalja u odnosu na 41 koliko ih je prošle godine bilo prijavljeno.

U međuvremenu, Jermenija je odustala od takmičenja zbog krize u zemlji izazvane šestonedeljnim ratom sa Azerbejdžanom oko sporne teritorije Nagorno-Karabaha krajem prošle godine, a Belorusija je diskvalifikovana zbog, kako je ocenjeno, političkog prizvuka pesme.

Pred takmičare je bio stavljen i zahtev da promene pesmu u odnosu na prošlu godinu.

„Već čuli kompozicije koje su bile pripremljene za prošlu godinu, pa takmičare gledamo i kroz prizmu njihovih tadašnjih pesama, što nije dobro jer nekima može da pomogne, a drugima da odmogne", primećuje Nemanja.

Broj gledalaca koji prate takmičenje uživo u dvorani ograničen je na 3.500 ljudi.

Zbog smanjenog broja ljudi u publici, organizatori su morali da pojačaju zvuk tapšanja puštanjem snimljenog aplauza.

Nemanja kaže da mu je to donekle pokvarilo ugođaj praćenja pred malim ekranom.

„Nekako je sve izgledalo veštački, kao da se ne održava uživo, ali to je ove godine razumljivo", kaže.

Rusija i Evrovizija: Manjiža na meti napada zbog tadžičkog porekla

Šta očekivati u nastavku takmičenja?

„Kipar mi je za srce prirastao i oni su mi broj jedan", ističe Dragan.

On smatra da šanse za pobedu imaju „Malta, Ukrajina i Italija".

Upravo Italija je Nemanjin favorit, ali kaže da mu se dopadaju još „Francuska i Kipar".

Drugo polufinalno veče, na kojem nastupaju predstavnice Srbije je u četvrtak, 20. maja.

Finale je u subotu, 22. maja.

