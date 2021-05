Rat sa bliskog istoka preneo se u Njujork: Palestincima i Izraelcima za obračun Gaza i Zapadna obala postali tesni video

Kurir pre 1 sat

Iako su se Izrael i Hamas složili oko prekida vatre u Gazi, tenzije i sukobi izraelske policije i demonstranata na Zapadnoj obali ne jenjavaju, a napeto je bilo danas i Njujorku, koji ima jednu od najvećih jevrejskih zajednica u SAD. Naime tamo su izbili sukobi između Palestinaca i njihovih pristalica sa jedne i Jevreja sa druge strane, zbog čega je morala da interveniše i policija.

Naime, na društvenim mrežama pojavila se gomila snimaka nasilja sa ulica Njujorjka gde je došlo do okršaja palestinskih pristalica s jedne i članova jevrejske zajednice sa druge strane. Protesti su ušli već u drugi dan. Juče je došlo prvo do provkacija a onda i tuče i anisemitskih poruka, zbog čega je policija intervenisala i neke učesnike sa obe strane i hapsila. Calling Jews "pigs" in New York City. Unbelievable. The amount of blatant anti-Semitism is ridiculous