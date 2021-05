"Ulazimo u mirniju fazu": Radojčić tvrdi da se polako vraćamo normali

Blic pre 12 minuta

Broj pozitivnih na korona virus u Beogradu se značajno smanjuje, danas je bilo 68 novozareženih, a ono što je posebno važno je to da je drugom dozom vakcinisano 40 odsto stanovnika Beograda, dok je oko 20 odsto ljudi prebolelo koronu, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

On je za TV Hepi rekao da su sve to faktori koji govore da ulazimo u mirniju fazu pandemije. Naveo je da je važno je i to što je lepo vreme i što će ljudi više vremena provoditi napolju, kao i da je očigledno da se virus drugačije ponaša u ovim vremenskim uslovima. - Sve su to preduslovi da se tokom leta vratimo normalnijem životu i da imamo mogućnosti javnog okupljanja, te da nastavimo velike i važne projekte za Grad Beograd, - kaže Radojičić. Kako je saopštio