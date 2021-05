Nastup Srbije na Evroviziji zabeležio 4,5 miliona pregleda na YouTube

Danas pre 6 sati | Piše: C. B.

Posle Rusije i Ukrajine, pesma Hurricane najgledanija na zvaničnom kanalu Pesme Evrovizije Pesma „Loco loco“ kojom grupa Hurricane predstavlja Srbiju u večerašnjem finalu Pesme Evrovizije ima najviše pregleda na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije u odnosu na ostale učesnike iz druge polufinalne večeri.

Nastup od četvrtka uveče do sada ima 4,5 miliona pregleda na YouTube, a više pregleda imaju samo predstavnica Rusije koja je nastupila u prvoj polufinalnoj večeri pre četiri dana i koja do sada beleži 9,2 miliona pregleda i pesme Ukrajine sa 6,7 miliona pregleda. Svega nekoliko pesama je još prešlo milion pregleda na zvaničnom kanalu Evrovizije, a to su Azerbejdžan četiri miliona, Kipar 3,6 miliona, Malta 2,3 miliona, Hrvatska 1,9 miliona, Izrael 1,7 miliona,