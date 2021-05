Ono kad te snima ministar finansija: Vučić odgovorio Malom na Instagramu posle vožnje! Stavio i smajli (Video)

Kurir pre 18 minuta

BEOGRAD - Video-snimak koji je na svom Instagramu objavio ministar finansija Siniša Mali a na kojem se vidi predsednik Srbije za volanom pobrao je brojne simpatije pošto građani dosad nisu videli šefa države u ulozi vozača.

View this post on Instagram A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) Vučić je dosad nekoliko puta pominjao da ume da sedne sa Malim u "škodu" pa da se tako bez pratnje malo provozaju po Beogradu. Ovog puta odgovorio mu je porukom na taj snimak i to na Instagramu, uz smajli... View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Sa njima u automobilu bili su i ministar građevinarstva i saobraćaja Tomislav Momirović i