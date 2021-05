Palmer: Beograd i Priština treba da se vrate pregovorima

Blic pre 3 sata

Beograd i Priština treba da se vrate za pregovarački sto i razgovorima reše preostala pitanja, izjavio je za Glas Amerike Metju Palmer, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evroaziju.

On je ponovio da Srbija ima punu podršku SAD u svom cilju da se pridruži Evropskoj uniji, ali i ukazao da je potrebno još raditi na demokratizaciji srpskog društva. Povodom najava kosovske vlade da će pokrenuti tužbu protiv Srbije za genocid, Palmer je rekao da na Zapadnom Balkanu “uvek ima mnogo užarene retorike”, i da je to je dugo pozadina za dijalog. On je dodao da je veoma važno da se predsednik Vučić i premijer Kurti vrate za pregovarački sto i vode dijalog o