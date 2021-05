Uraganke stigle u Srbiju: Na aerodromu ne skidaju osmeh, sprsku zastavu drže i viču: "Srbija, Srbija, mi smo pobedile!"

Blic pre 10 minuta | Lj.T.

Naše predstavnice na ovogodišnjoj Evroviziji, članice grupe " Hurricane", Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević, stigle su u Beograd zajedno sa Marijom Šerifović koja im je sve vreme bila podrška u Roterdamu.

One su na ovom muzičkom takmičenju osvojile 15. mesto, a pobedu je odnela Italija. Uraganke ističu da su zadovoljne nastupom i predstavljanjem svoje zemlje na Evroviziji i da su "pobedile što se njih tiče". "Srbija, Srbija, mi smo pobedili što se nas tiče. Nismo svesne šta se desilo, sabiramo utiske. Pregršt poruka i podrške. Ponosne smo i na nas i na region, same smo sebe iznenadile. Mi smo pobedile", rekle su one i dodale: "Stručni žiri nije bio naklonjen nama,