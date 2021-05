Politika pre 1 sat

Predstavnici Italije rok grupa „Maneskin” pobednici su 65. takmičenja za pesmu Evrovizije.

Drugo mesto zauzela je Švajcarska, a treće Francuska. Grupa Uragan koja je na ovoj manifestaciji predstavljala Srbiju zauzela je u konačnom plasmanu 15. mesto sa osvojenih 102 poena. Za trofej se borilo ukupno 39 zemalja.