Gvardiola se rasplakao, od plača jedva uspeo da govori VIDEO

Nova pre 1 sat | Autor:Dušan Marković

Serhio Aguero je odigrao poslednji meč za Mančester Siti u pobedi protiv Evertona od 5:0 u poslednjem kolu Premijer lige.

Trener Sitija, Pep Gvardiola na kraju nije mogao da suzdrži suze i jedva je uspevao da govori zbog plača. „Volimo ga mnogo. On je… On je veoma posebna osoba za sve nas. On je toliko fin…“, rekao je emotivni Pep Gvardiola posle meča o Serhiju Agueru. Jedva je Španac uspevao da se suzdrži i dovrši govor. „Pomogao mi je mnogo… Toliko je dobar“, i Pep je ostao bez reči. Neće biti lako Mančesteru da ga zameni. „Ne možemo da ga zamenimo. Ne možemo… Mnogo je igrača koji