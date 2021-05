Oglasio se MUP: Evo za šta terete nadrilekara Savu Kneževića (foto)

Večernje novosti pre 49 minuta | Novosti online

Arhiva S.K. se tereti da je od januara prošle do početka aprila ove godine, u neregistrovanoj ordinaciji, za novčanu naknadu bez odgovarajuće stručne spreme i bez licence pružao medicinske usluge i izvodilo medicinske zahvate na pacijentima, prikrivajući činjenicu da nije stručno osposobljen.

Nakon izvršenih medicinskih zahvata, oštećenim pacijentima izdavao je medicinske izveštaje sa propisanim lekovima. Ovo je za posledicu imalo teško narušavanje zdravlja oštećenih pacijenata. U tome mu je, sa umišljajem, svesno pomagala njegova majka D.K. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.