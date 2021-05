Tiodorović: Ukidanje mera 21. juna uz 60 % imunizovanih

Nova pre 37 minuta | Autor:RTS Autor:RTS

Iako je u danu za nama bilo 376 novozaraženih, dan pre još stotinu manje, epidemilog Branislav Tiodorović upozorava da se to ne dešava toliko brzo kao što se očekivalo.

Svi podaci se kreću u dobrom smeru ali cilj nam je da se spustimo ispod 100 infekcija dnevno i približimo broju od 60 do 70 odsto imunizovanih građana, naglašava Tiodorović. Epidemilog Branislav Tiodorović kaže za RTS da je došlo je do tendencije začajnog pada novozaraženih. Ipak, upozorava da se to ne dešava toliko brzo koliko se očekivalo i da virus i dalje cirkuliše među onima sa slabijim imunitetom. Ponavlja da je lek za to vakcinacija. „Sada je trenutak da se