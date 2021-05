Vođe EU: Vakcinacija ubrzana, sertifikat se sprema, otvaramo naša društva od polovine juna

Danas pre 7 sati | Piše: Beta

Vakcinacija protiv korona virusa u zemljama Evropske unije je ubrzana, društva i granice se postepeno otvaraju, a od polovine juna bi trebalo da stupe na snagu „digitalni kovid sertifikati“, saopšteno je po završetku dvodnevnog zasedanja vođa Unije u Briselu.

Sažimajući zaključke zasedanja šefova država ili vlada EU, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je izjavila da će do kraja nedelje preko 300 miliona građana Unije biti vakcinisano, a do kraja jula bi trebalo da obe doze vakcine primi 70 odsto žitelja EU. To bi značilo da bi EU u kraćem roku mogla ukinuti ograničennja, otvoriti granice Unije za promet ljudi i privredne delatnosti, istakla je Ursula fon der Lajen, dodavši da se očekuje dodatna isporuka