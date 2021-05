Smena sunca i oblaka, kišovito i za vikend

RTS pre 1 sat

Na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima ponegde kratkotrajne padavine, potom postepeno razvedravanje.

Posle podne će samo u planinskim predelima biti uslova za kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i svežije. Temperatura oko 22 stepena. U četvrtak promenljivo oblačno, pre podne na istoku, a posle podne i na jugu i jugozapadu mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 22 do 24 stepena. I u petak promenljivo oblačno,