Šta čeka Stefanovića u subotu: Pet mogućih scenarija

Nova pre 3 sata | Autor:Jelena Jelovac

O sudbini ministra Nebojše Stefanovića, inače šefa beogradskih naprednjaka, trebalo bi da odluči Glavni odbor Srpske napredne stranke u subotu 29. maja.

Iako su odbori ove stranke po Srbiji listom glasali za smenu Stefanovića sa čela gradskog odbora i sa ministarske pozicije, to nije garant da će se to zaista i desiti. Sagovornici portala Nova.rs ocenjuju da će konačnu odluku doneti predsednik stranke Aleksandar Vučić, a da postoji pet mogućih scenarija kako će se ova drama u nastavcima završiti. Nebojša Stefanović je od desne ruke Aleksandra Vučića u nekoliko preokreta postao persona non grata u SNS. Glave mu nisu