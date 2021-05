Stadion reala više ne gori: Požar lokalizovan brzom reakcijom vatrogasaca (video)

Večernje novosti pre 38 minuta | Novosti online

Foto: Printskrin/Twitter/@MadridXtra Španski mediji samo potvrđuju da nije bilo ništa ozbiljno, da se nezgoda koja je izazvala požar dogodila oko 20.30.

Takođe, preneli su da se ne zna uzrok požara koji je uznemirio prolaznike. Inače, Realov stadion veliko gradilište, radi se kompletno pokrivanje, a čitav posao vredan je silnih 500 miliona evra. 🚨 A fire broke out at the Santiago Bernabeu some moments ago. (🎥 via @Pablosaez__) pic.twitter.com/bwsgyfFMRT — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) May 26, 2021