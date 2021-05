Fudbaleri Čelsija osvojili Ligu šampiona i postali šampioni Evrope

Beta pre 1 sat

Fudbaleri Čelsija osvojili su večeras Ligu šampiona, pošto su u finalu u Portu pobedili Mančester siti sa 1:0.

Jedini gol na stadionu Dragao postigao je Kaj Haverc u 42. minutu.

Prvi ozbiljan napad na utakmici imao je Siti, kada je golman Ederson poslao loptu do Rahima Sterlinga, on se našao pred protivničkim golom, ali je igrač Čelsija Ris Džejms uspeo da otkloni opasnost.

Sa druge strane dobru šansu imao je Čelsi u 10. minutu, kada je Timo Verner posle dodavanja Haverca loše šutirao. Ubrzo je Verner ponovo zapretio, u 14. minutu u dva navrata bio je u prilici, ali se ponovo loše snašao pred golom Sitija.

Ekipe su igrale dobro i borbeno, a novu šansu Čelsi je propustio u 17. minutu kada je posle centaršuta Bena Čilvela Ngolo Kante glavom poslao loptu pored desne stative.

Siti je ozbiljno zapretio u 28. minutu, Kevin de Brujne je poslao loptu do Fila Fodena koji je šutirao, ali je bek londonske ekipe Antonio Ridiger u poslednjem trenutku blokirao šut i sačuvao svoju mrežu.

Fudbaleri Sitija sprečili su u 37. minutu dobar napad Čelsija. Kante je osvojio loptu, stigao do gola i dodao do Haverca koji je pokušao da prođe Aleksandra Zinčenka, ali je igrač Sitija dobro intervenisao.

Defanzivac Čelsija Tijago Silva je u 39. minutu napustio teren zbog povrede a umesto njega ušao je Andreas Kristensen.

U 42. minutu Čelsi je poveo. Loptu je izveo golman Mendi i dodao do Čilvela, on do Mejsona Maunta, koji je uputio odličan centaršut kroz sredinu do Haverca. Nemac je izbio pred gol Sitija, Ederson je istrčao, malo je i zakačio loptu, ali se ona vratila do Haverca koji je obišao golmana i poslao loptu u praznu mrežu.

To je bio prvi gol Haverca u Ligi šampiona u 20. utakmici u tom takmičenju.

Na početku drugog poluvremena nije bilo prilika, a u 59. minutu iz igre je izašao kapiten Sitija Kevin de Brujne, koji je povređen posle sudara sa Ridigerom. De Brujne je u suzama uz podliv ispod levog oka napustio teren, a Ridiger je dobio žuti karton. Umesto kapitena na teren je ušao Gabrijel Žezus.

U 60. minutu sudija Antonio Lahoz je uz pomoć VAR tehnologije proveravao situaciju pred golom Čelsija i utvrdio da je lopta posle šuta Sterlinga u grudi pogodila Džejmsa, pa nije dosudio jedanaesterac koji su tražili igrači Sitija.

Siti je u 68. minutu izveo dobar napad, iskosa sa desne strane centrirao je pred gol Rijad Marez, ali je u poslednjem trenutku Sesar Aspilikueta izbacio loptu ispred Ilkaja Gundogana.

Čelsi je sa druge strane u 73. minutu zapretio kada je Kante oduzeo loptu Gundoganu i dodao do Haverca, on je pronašao Pulišića, ali je iz odlične situacije Amerikanac šutirao pored stative.

Trener Sitija Pep Gvardiola je posle toga uveo Serhija Aguera, umesto Sterlinga, dok je njegov kolega Tomas Tuhel odgovorio ubacivanjem Matea Kovačića umesto Maunta.

Do 85. minuta nije bil prilika, kada je pokušao Foden, ali je golman Čelsija lako uhvatio loptu. U 90. minutu u gužvi pred golom Čelsija Foden je bio u šansi, ali je Kristensen uspeo da izbije loptu.

Siti je do kraja vršio pritisak, imao je odličnu šansu u šestom minutu nadoknade, ali je Rijaz šutirao malo preko gola.

Čelsi je sačuvao prednost i osvojio drugu titulu evropskog šampiona, prvu posle 2012. godine.

To je prva titula u Ligi šampiona za trenera Čelsija Tomasa Tuhela, nakon što je prošle sezone u finalu sa Pari Sen Žermenom izgubio od Bajerna iz Minhena sa 0:1.

Siti nikada nije osvojio Ligu šampiona, a njegov trener Gvardiola ostao je na dve titule iz 2009. i 2011. godine, koje je osvojio sa Barselonom.

(Beta, 05.29.2021)