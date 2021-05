Đoković osvojio Beograd open i poručio da ide na Rolan Garos po titulu

Danas pre 32 minuta | Piše: FoNet

Najbolji teniser sveta Novak Đoković trijumfovao je na Beograd openu, pošto je danas u finalu pobedio Slovaka Aleksa Molčana sa 2:0 – 6:4, 6:3.

Đokoviću je to bilo 119. finale u karijeri, a osvojio je 83. titulu, do koje je protiv 255. igrača sveta stigao neuporedivo teže nego što se očekivalo. Molčan je u Beogradu zabeležio prvu pobedu na ATP turu u karijeri i ne samo što je uspeo da stigne do borbe za titulu, već je propisno namučio Đokovića i napravio je čak četiri brejka. Novak je odigrao daleko ispod svog nivoa, ali je svaki put kada bi Slovak zapretio podizao nivo igre, pa ipak nije bilo neizvesnosti