Srbija, politika, Srpska napredna stranka: Nebojša Stefanović - ministar bez stranačke funkcije

U tišini i bez krupnih reči, ministar odbrane i potpredsednik Vlade Nebojša Stefanović ostao je bez visokih funkcija u Srpskoj naprednoj stranci (SNS), čiji je jedan od osnivača.

Dugogodišnji saradnik Aleksandra Vučića još iz vremena kada su obojica bili članovi Srpske radikalne stranke (SRS) podneo je ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora SNS u Beogradu, što je Glavni odbor prihvatio.

„Mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar naše stranke, u našoj stranci i ma koliko to neki voleli, nikada neće biti skidanja glava", rekao je Vučić na otvorenom delu sednice.

Stefanovićev naslednik formalno nije izabran, mada je Aleksandar Šapić, čija se partija SPAS utopila u SNS, postao potpredsednik stranke zadužen za prestonicu.

Odlazak Stefanovića usledio je posle zahteva niza lokalnih organizacija da napusti funkciju zbog nezadovoljstva njegovim načinom rada, ali i zbog „nereagovanja" na navodno prisluškivanje predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića, njegovog političkog mentora.

„Ti odnosi su nepovratno narušeni.

„Ja sam znao da Vučić neće do kraja potopiti Stefanovića, ali je smenom sa mesta predsednika beogradskog odbora on uspeo da mu izmakne glavnu polugu uticaja u stranci", smatra Momir Stojanović, do 2016. godine visoki funkcioner Srpske napredne stranke.

Nebojša Stefanović nije odgovorio na poziv da govori za BBC na srpskom upućen na njegov od ranije poznat broj.

Ni portparolka SNS Vladanka Malović nije odgovorila na pitanje BBC ko bi iz stranke mogao da govori o dojučerašnjem visokom funkcioneru.

Radikalski počeci

Tek punoletni Nebojša Stefanović krajem devedesetih godina prošlog veka počinje političku karijeru članstvom u Srpskoj radikalnoj stranci Vojislava Šešelja.

Uspon među radikalima gradi na opštinskoj sceni Novog Beograda, gde sredinom prve decenije 21. veka stiže i do prve funkcije.

„Mi smo u jednom trenutku, 2007. godine, bili veoma bliski - on je tada vodio opštinski odbor Novi Beograd.

„Međutim, zbog loših rezultata, a i nekih problema sa članarinama, kolege su ga smenile sa funkcije u opštinskom odboru", priseća se nekadašnjeg stranačkog druga Miljan Damjanović, danas jedan od visokih funkcionera SRS-a koji ovu partiju nije napustio.

Damjanović kaže da je na Stefanovićevu političku karijeru od početka presudno uticao Aleksandar Vučić, tada generalni sekretar SRS, koju je u zemlji predvodio Tomislav Nikolić.

U to doba, lider stranke Vojislav Šešelj nalazi se u haškom pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, gde je odgovarao za ratne zločine.

„Vučić ga je ko-optirao u Generalni sekretarijat, bio je zamenik generalnog sekretara, kako bi ga na svaki način, kao svog čoveka, postavio tamo", kaže Damjanović.

Iako se ova epizoda političke karijere Stefanovića često zaboravlja, Dejan Vuk Stanković, profesor filozofije sa Učiteljskog fakulteta i poznavalac odnosa na političkoj sceni, smatra da su počeci veoma bitni.

„Računa se to u ozbiljnu politiku jer je na konto dugogodišnjeg rada u SRS stekao kontakte i poznanstva, ali i poverenje Aleksandra Vučića da doživi meteorski uspon u SNS.

„Iako nije bio značajan funkcioner radikala, izgradio je lične kontakte - oni su jako bitni u politici", kaže on.

Mentorstvo ili „algoritam napredovanja"

U radikalima je Stefanović izgradio najvažniji politički kontakt - sa Aleksandrom Vučićem.

„Vučić se prema svojim saradnicima nije odnosio sa poštovanjem - oni su bili neka vrsta potrčka.

„Mi smo svi bili šokirani kako je Stefanović trpeo Vučića i njegovu narav", kaže Damjanović.

On kaže da je Stefanović sopstveno političko delovanje vezao za Aleksandra Vučića.

„Nebojša je u njemu uvek video veličinu, a kada god sam ga pitao kako trpi taj odnos, on mi je govorio da ja to ne razumem, da je Vučić pun energije koja sve vuče napred.

„U njega je gledao kao u boga."

ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images Kada su naprednjaci pobedili na izborima 2014. godine, Stefanović je slavio u prvom redu iza Alekandra Vučića (desno), zajedno sa Nikolom Selakovićem (u sredini) i Jadrankom Joksimović (levo)

Ovakva politička bliskost nije iznenađenje za analitičara Stankovića.

„Više je u pitanju reč o algoritmu napredovanja političkih kadrova, nego o mentorstvu.

„On podrazumeva blisku, a često i poverljivu povezanost sa nekim iz vrha stranke, i to nije ništa neprirodno", kaže on.

I kada je Stefanovićev odnos sa Vučićem u javnosti ocenjen kao narušen, on će u maju 2021. godine biranim rečima govoriti o lideru SNS-a.

„I moj odnos sa Aleksandrom Vučićem je, takođe, samo naš.

„Taj odnos je iskren i podrazumeva zajedničku borbu za bolju i jaču Srbiju, ali i bolju i jaču Srpsku naprednu stranku", navodi se u saopštenju na sajtu SNS-a, jednom od retkih u poslednje vreme koje je tamo objavio Nebojša Stefanović.

Ko je Nebojša Stefanović

Rođen je 20. novembra 1976. u Beogradu;

Na Fakultetu za poslovne studije, Univerziteta Megatrend u Beogradu, stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste;

Na svom zvaničnom sajtu navodi da je zvanje magistra ekonomskih nauka stekao odbranivši tezu „Savremeni principi menadžmenta u lokalnoj samoupravi", 2011. godine, dok je doktorirao juna 2013. godine, na temu „Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom";

Govori engleski i ruski jezik;

2004. godine zaposlen u preduzeću za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Interspeed" d.o.o. na poziciji direktora marketinga;

Od 2008. godine, prelazi na dužnost zamenika finansijskog direktora u preduzeću „Jabuka";

Političku karijeru započinje u Srpskoj radikalnoj stranci (SRS);

2008. godine jedan od osnivača Srpske napredne stranke (SNS), u kojoj je do 2021. godine predsednik Gradskog odbora Beograd;

Od jula 2012. do aprila 2014. godine predsednik Narodne skupštine Republike Srbije;

Od 2014. do 2020. godine ministar unutrašnjih poslova;

Od novembra 2018. godine obavlja dužnost sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost;

Od 2020. godine ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije.

Napredovanje u naprednjacima

Kada je Tomislav Nikolić 2008. godine izdvojio deo poslanika SRS i osnovao najpre svoj poslanički klub, a onda i stranku kojoj se ubrzo priključio Aleksandar Vučić, Nebojša Stefanović pošao je za njima.

Već tada je bio poslanik radikala u Skupštini Srbije.

„On je radio upravo ono što sad njemu rade: obilazio je odbore SRS po Srbiji, lobirao je da se napusti stranka, pitao ljude da li su za Vučića i Tomu ili Dragana Todorovića i Vjericu Radetu.

„Objašnjavao je ljudima da je sve to ista SRS, samo bez tih, kako je on govorio, opskurnih likova - a vidite da to nema nikakve veze sa SRS", kaže Miljan Damjanović.

Za razliku od Stefanovića, Damjanović je tada odlučio da ostane u radikalima i, kako kaže, od tada nema kontakt sa bivšim stranačkim saborcem iako su se u pojedinim trenucima i družili.

Damjanović kaže da je osnivanje naprednjaka jedna od nenaučenih lekcija Stefanovića.

„On je najbolji primer one krilatice - ko drugome jamu kopa, sam u nju upada.

„On je tad za Vučića obavljao prljave poslove, a Vučić se pametno nigde nije pojavljivao - a sada Vučić na njemu primenjuje ono što je Nebojša radio radikalima: okreće i njegove ljude protiv njega, kao što je on okretao ljude protiv SRS."

U novoj stranci, Stefanović zauzima mesto lidera beogradskog odbora, po veličini najvažnijeg za SNS.

„Jedno vreme, on je služio da sa beogradskim odborom pokrije mnoge aktivnosti koje su imale za cilj da pokažu masovnost članstva SNS.

„To je značilo okupljanje opštinskih odbora i pristalica sa zadatkom da prave gužvu prilikom dolaska stranih državnika, a to je sve bilo na mig Aleksandra Vučića", opisuje aktivnosti beogradskih naprednjaka nekadašnji član ove stranke Momir Stojanović.

Stojanović, nekadašnji direktor Vojno-bezbednosne agencije i general Vojske Srbije i Crne Gore kaže da se Stefanović u radu oslanjao na saradnike koji nisu dorasli zadatku.

Kao jedan od razloga zašto je napustio SNS, Stojanović navodi upravo nestručne i nekompetentne kadrove.

Ipak, kaže da je Stefanović uspeo da napreduje u stranačkoj hijerarhiji.

„On nema svoje mišljenje, njegovo mišljenje je mišljenje njegovog šefa.

„Tako je uspeo da se nametne Aleksandru Vučiću pa je čak bio viđen i za njegovog naslednika na čelu stranke, a to je neretko i sam Vučić govorio u unutarstranačkim krugovima."

Getty Images Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin - ministri odbrane i unutrašnjih poslova rotirali su funkcije prilikom izbora poslednje vlade

Partijska karijera nadograđena je državnim funkcijama za Stefanovića - od predsednika Skupštine Srbije, preko mesta ministra unutrašnjih poslova, pa ministra odbrane, potpredsedničkih funkcija u Vladi, mesta sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost.

„Ne postoji niko u istoriji srpskog partijskog sistema ko je bio istovremeno predsednik beogradske organizacije i ministar unutrašnjih poslova.

„Time ste pred ozbiljnim izazovom da želite više jer je u prirodi čoveka da želi više, ma koliko da je moćan", kaže Dejan Vuk Stanković.

Stanković ocenjuje da je Stefanovićeva politička snaga bila velika, ali sa problematičnim uporištem.

„On je bio uticajan čovek u okviru jednog sistema.

„Nije imao širu podršku, ali ni ideologiju."

Afere bez ishoda

Iako naprednjaci gotovo da, od dolaska na vlast 2012, nemaju ozbiljnog političkog rivala, Nebojša Stefanović susretao se sa ozbiljnim izazovima u javnosti.

Njegova fakultetska diploma stečena je u firmi Megatrend International Expert Consortium Limited koju je upisao 1995. godine, a koju je Univerzitet Megatrend kasnije priznao kao fakultetsku diplomu, pokazalo je istraživanje N1.

Na osnovu tako stečene diplome, Stefanović je kasnije magistrirao 2011, pa doktorirao 2013. godine - već tada na funkciji predsednika Skupštine Srbije.

Nedeljnik Nin objavio je u junu 2016. naslovnu stranu sa slikom Nebojše Stefanovića i naslovom „Glavni fantom iz Savamale", aludirajući na ulogu ministra policije u rušenju objekata u beogradskom naselju u aprilu te godine.

Stefanović je tužio Nin i novinarku Sandru Petrušić za povredu ugleda i časti.

Posle nekoliko donetih i poništenih presuda, Apelacioni sud u julu 2020. godine objavio da je Stefanović dužan da novinarki i redakciji isplati troškove suđenja, a da povrede njegovog ugleda i časti nije bilo.

Getty Images Tokom ministarskog mandata u policiji, Stefanović se upoznao sa ključnim ljudima američkih službi bezbednosti - dočekao je u Beogradu i direktora CIA Džejmsa Komija

Ime člana porodice Nebojše Stefanovića pominjalo se u aferi „Krušik", u kojoj je uzbunjivač Aleksandar Obradović obavestio javnost o povlašćenom tretmanu za privatne firme u izvozu naoružanja.

U ime jedne od tih firmi u pregovorima je nastupao i otac ministra Stefanovića, Branko, koji je preminuo tokom epidemije virusa korona.

Konačno, za vreme Stefanovićevog mandata ministra policije otkrivena je najveća plantaža marihuane u ovom delu Evrope, na poljoprivrednom dobru Jovanjica.

Nedavno je pažnju javnosti zaokupio slučaj navodnog prisluškivanja predsednika Srbije, što Stefanoviću zameraju opštinski odbori SNS.

Nijedan od navedenih slučajeva, ipak, do sada nije dobio sudski epilog.

Više puta nuđena, jednom prihvaćena ostavka

U jeku medijskih napisa o različitim aferama, Nebojša Stefanović nudio je ostavku na ministarske funkcije 2018, 2020, pa konačno 2021. godine.

Ova poslednja stigla je posle niza zahteva opštinskih odbora SNS da Stefanović napusti funkcije jer se nije postarao da osigura bezbednost predsednika Vučića.

Stefanović je odgovorio da nije učestvovao u aktivnostima koje bi ugrozile predsednika Srbije.

Na amaterskim snimcima objavljenim u medijima vidi se da su članovi SNS Stefanovićevu ostavku tražili aklamacijom.

„Da me je neko pitao ko će ostati u SNS kad bude počeo da se krnji, ja bih rekao - Vučić ima desnu i levu ruku, to su Nebojša Stefanović i Vladimir Đukanović

„S tim da je jedna ruka, izgleda, krenula da se suši", kaže funkcioner SRS Miljan Damjanović.

FoNet Deo rukovodstva SNS na poslednjem Glavnom odboru predvodila je premijerka Ana Brnabić, u društvu direktora Pošte Srbije Zorana Đorđevića (levo), funkcionera Dragana Stevanovića (gore, sredina), ambasadora Marka Đurića (gore, sredina) i Gorana Kneževića (gore, desno)

Momir Stojanović kaže da je ministar odbrane ostao izvan najvišeg stranačkog i državnog kruga.

„Kao Vučićev najbliži saradnik i čovek od najvećeg poverenja, on zna šta se dešavalo u stranci i oko nje.

„Sada je u tom prvom prstenu oko Vučića ostao bez mesta, a tu su premijerka Ana Brnabić, ministar Siniša Mali i predsednikov brat Andrej - oni presudno utiču na dešavanja u SNS-u i u državi."

Osim u pismima opštinskih odbora stranke, od Stefanovićevih kolega teško je dobiti komentar položaja njihovog partijskog kolege.

Aleksandar Jovičić, dugogodišnji Stefanovićev saradnik u beogradskim naprednjacima i aktuelni predsednik opštine Palilula, na pitanja BBC na srpskom o Nebojši Stefanoviću poručio je da nema komentar.

Biljana Popović Ivković bila je Stefanovićeva savetnica za medije, pa državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Sada je u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali ni ona za BBC nije želela da govori o svom nekadašnjem šefu - mada se na snimcima sa Glavnog odbora SNS vidi da je upravo ona sedela pored Stefanovića prethodnog vikenda.

Definiciju Stefanovićevog mesta u stranačkoj hijerarhiji dala je funkcionerka naprednjaka Zorana Mihajlović koja je rekla da nije SNS Nebojša Stefanović, već da partiju čine stotine hiljada vrednih ljudi na lokalu.

Glavni odbor stranke prihvatanjem ostavke samo je potvrdio promenu u Stefanovićevom statusu.

Ima li Stefanović političke budućnosti

Momir Stojanović nema dilemu - Nebojša Stefanović mogao bi ponovo da odigra značajnu ulogu u srpskoj politici tek posle promene vlasti.

„Nebojša Stefanović nema nikakve političke budućnost bez Aleksandra Vučića, nema snagu da se opredeli bilo za samostalni put, bilo da se prikloni nekoj od opcija.

„Verujem da će, u nekim drugim političkim prilikama, kada SNS bude izgubila izbore i kada se pokrene pitanje kriminalnih aktivnosti ove vlasti, on biti jedan od ključnih zaštićenih svedoka u istragama koje će voditi neke nove vlasti."

Analitičar Stanković saglasan je da Stefanoviću sleduje „tiho povlačenje".

„Mislim da je jako teško biti Nebojša Stefanović danas, ali mislim da on treba da ostane strpljiv, pribran i da prihvati udarce sudbine.

„Ne može da promeni stvari, ni u partiji, ni u javnom mnjenju i svaki nekontrolisani gest njega bi mnogo više politički koštao, nego tiho povlačenje."

FoNet Aleksandar Šapić (desno) novi je, za početak neformalni, lider SNS u Beogradu

Bivši stranački kolega Miljan Damjanović kaže da je aktuelni ministar odbrane mogao sam da vidi šta će biti njegova politička sudbina.

„Kad imate Aleksandra Vučića, profil čoveka koji se tako lako odriče prvih ljudi sa kojima je sarađivao u politici - Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića, meni nije jasno kako Nebojša (Stefanović) ranije nije primetio da će mu se sve ovo desiti.

„On je verovatno sebe video kao njegovog naslednika, makar kao formalnog predsednika stranke.

„Tek kad je video da od toga nema ništa, on se drznuo da se suprotstavi", smatra Damjanović da je Stefanović - zakasnio.

