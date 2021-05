Nije mogla da prihvati da je Miljan psihički oboleo: Stanojku sin izbacio iz kuće, ona mu ipak donosila hranu strahujući za život

Kurir pre 1 sat

Jeziv zločin potresao je jutros Kovin kada se saznalo da je Miljan Davidović (25) iz Kovina lišen slobode zbog sumnje da je u porodičnoj kući u tom gradu ubio majku Stanojku Davidović (62).

Osumnjičeni se za sada brani ćutanjem. Blic navodi da je snaja žene koja je pozvala policiju reporteru na licu mesta rekla da je Miljan Davidović bio psihički oboleo, ali da nesrećna žena, njegova majka, to nije htela da prihvati. U kuću u Kovinu su se doselili pre godinu, dve. - Htela je da ga vodi u crkvu, nije mogla da se pomiri s tim da je bolestan... U kući su pre tragedije živeli on, Stanojka i njena sestra. On ih je tukao i maltretirao, a kada ju je oko Nove