Ističe vreme da ispunite uslov za 3.000 dinara: Ako danas ne primite vakcinu, nećete moći da dobijete novac

Struju ćemo u proseku plaćati 122 dinara mesečno više Kako je ranije već najavljeno, prijava za pomoć počeće sutra, 1. juna, i trajaće do 15. juna.

Novac će biti isplaćen do 20. juna. Kako se prijaviti? Prijava za ovu pomoć biće ista kao za pomoć "30 plus 30 evra" i vršiće se preko sajta Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs). Najstariji građani, kako je izjavio ministar finansija Siniša Mali, ne moraju da se prijavljuju. Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć neće biti važno koju vakcinu su građani primili od 4 dostupne u našoj zemlji, a to su vakcine proizvođača Sinofarm, Fajzer, Astra Zeneka i Sputnjik V.