Zadovoljavajuće popuštanje mera: Vesić - Odluka stupa na snagu odmah

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: Milena Anđela - Veoma sam zadovoljan popuštanjem mera koje je doneo Krizni štab.

Ovo je veoma važno za Beograd, koji je najbolji u vakcinaciji i nema razloga da građani Beograda budu taoci onih opština i gradova koji nisu uspešni u vakcinaciji - naveo je Vesić na Fejsbuku. On je ukazao da najnovije mere podrazumevaju da restorani mogu da rade do ponoći, i u otvorenom i u zatvorenim prostoru, da poslednje predstave u bioskopima i pozorištima mogu da počnu do 23:00, kao i da je broj ljudi na seminarima koji se organizuju u hotelima sa 100 povećan