Mere Kriznog štaba koje su od danas na snazi

Nova pre 6 sati | Autor:Milena Ilić Mirković

Na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa donete su nove, relaksiranije mere koje su od danas na snazi.

U pitanju je šest novih mera: – Kafići i restorani mogu da rade do ponoći; – Dozvoljavaju se kongresni skupovi do 200 osoba – ali još uvek ne i svadbe i mature, o čemu će se odlučivati u narednom periodu; – Radno vreme trafika produžava se takođe do ponoći, kao što je to bilo pre početka epidemije; – Bioskopi svoje projekcije mogu da počinju u 23 sata; – Ukida se besplatan PCR test za naše građane koji putuju u Nemačku; – Svi oni koji se prijave na portal eUprave