Počinju pritisci na Srbiju, ali nema panike: Vučić objasnio zašto kreće koordinisana akcija protiv naše zemlje

Foto: Printscreen - Vidite da ide koordinisana akcija, da i Španija uspostavlja svoju kancelariju u Prištini.

I to se radi sve u isto vreme, dan uoči posete Palmera i Lajčaka. Da su slučajnosti mnogo bi ih bilo - rekao je Vučić. On kaže da nema potrebe za panikom, i da je to deo velikih koordinisanih pritisaka koje je već najavio. - To smo sve videli, niko od nas ništa nije izmislio, i vidite narastajući pritisak SAD i EU. Oni hoće da dođu do "rešenja", a rešenje je za njih nezavisno Kosovo - kazao je predsednik.