Srbija, tehnologija i video-igre: Domaća IT firma Nordeus postaje deo jedne od najvećih gejming kompanija na svetu

Ako ste ljubitelj fudbala i vlasnik pametnog telefona sigurno znate za barem jedan proizvod srpske gejming kompanije Nordeus -Top Eleven, jednu od najuspešnijih video-igara nastalih u Srbiji.

Prema saopštenju Nordeusa, ova firma će se spojiti sa američkom ejk-tu interaktiv (Take-Two Interactive), jednom od najvećih gejming kompanija u svetu.

Tejk-tu će Nordeusu unapred platiti 225 miliona dolara u gotovini i akcijama, a postoji mogućnost da transakcija poraste na 378 miliona dolara, ukoliko određeni uslovi budu ispunjeni, prenosi specijalizovani portal Gejmindustri (Game Industry).

„Tokom deset godina rada stekli smo vodeću poziciju u fudbalskim mobilnim igricama i jednostavno osećamo da smo spremni za sledeći korak", izjavio je Branko Milutinović, direktor Nordeusa za ovaj portal.

Osnivački tim Nordeusa primiće naknadu za akcije i nastaviće da vodi kompaniju.

Deo u gotovini će biti finansiran iz sopstvenih sredstva američke kompanije.

Iz Nordeusa su na svom Tviter nalogu napisali da su ushićeni jer postaju deo Tejk-tu porodice.

„Saznali smo da delimo zajedničke vrednosti, viziju i kulturu.

„Uzbuđeni smo što svoje proizvode i svoj rad nosimo lokalno sa njima, jer nastavljamo sa ciljem da Srbiju postavimo na globalnu mapu gejminga", piše u objavi Nordeusa.

Nordeus je treći izdavač video-igara kojeg je Tejk-tu kupio.

U vlasništvu ove kompanije su već američki izdavači Rokstar gejms (Rockstar Games) i 2K, gejmerima najpoznatiji po igricama Grand Theft Auto, Max Payne, L.A. Noire, BioShock, Borderlands, NBA 2K i druge.

Šta ovo znači za srpsku industriju video-igara?

Ova akvizicija daje vetar u leđa ne samo Nordeusu, već i srpskoj IT industriji, smatraju stručnjaci iz branše.

„Partnerstvo sa Tejk-tu je sjajna vest za Nordeus ali i lokalnu gejming scenu", kaže za BBC na srpskom Nebojša Radović, direktor marketinga u američkog gejming kompaniji Zinga (Zynga), koji je između 2013. i 2015. godine radio kao marketing menadžer Nordeusa.

„Nordeus, kao lider na polju fudbalskih igara, ovim partnerstvom će dobiti pristup višedecenijskom iskustvu koje Tejk-tu ima u pravljenju i distribuciji sportskih igara poput NBA 2K na svim gejming platformama.

„Ovo će ojačati poziciju Nordeusa na svetskom tržištu ali i naše lokalne scene, kako ćemo imati prisustvo još jednog značajnog igrača na brzorastućoj gejming sceni u Srbiji", ističe Radović.

Ovo je takođe „potvrda velikog potencijala" IT grane za privredu Srbije, smatra Vukašin Stojkov, jedan od osnivača pokreta Startit, koji se bavi razvojem srpske IT industrije.

On je i jedan od osnivača domaće zajednice IT preduzetnika Tesla nejšndomaće zajednice IT preduzetnika Tesla nejšn (Tesla Nation).

„Ne postoji drugi vid ulaganja domaćeg ili inostranog koji bi mogao više da doprinese da srpska ekonomija postane razvijena i omogućava dobre uslove života građanima", kaže Stojkov za BBC.

„Stoga, država treba da ulaže u podsticaje IT-ju, jer ako to ne bude radila, stručna radna snaga će se odseliti u druge države i Srbija ostati siromašna zemlja", ističe.

Tejk-tu već šest godina razmišlja o akviziciji Nordeusa - prvi pregovori vođeni su 2014. godine, ali neuspešno, podsećaju iz Startit-a.

Prema rečima šefa korporativnog razvoja kompanije Tajk-tu Majkla Voroša, za Nordeus su saznali upravo zahvaljujući popularnosti igrice Top Eleven.

Igra je ove godine proglašena jednom od pet fudbalskih igara u svetu koje najbolje zarađuju.

Šta je Nordeus?

Nordeus je beogradska tehnološka kompanija koja se bavi razvojem i izdavanjem igara.

Osnovana je 2010. godine, a prema pisanju specijalizovanog bloga Startit, danas predstavlja jednu od najuspešnijih kompanija u srpskom gejmingu.

Samo godinu dana kasnije, osvojili su nagradu za najbolji evropski gejming startap.

Pored svog najpoznatijeg proizvoda Top Eleven, Nordeus je lansirao još jednu fudbalsku igru, kao i jednu epsku strategiju.

Prema ostvarenoj dobiti, Nordeus je 2019. godine bio 121. najbolja kompanija u Srbiji na listi Agencije za privredne registre.

