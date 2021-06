Vremenska prognoza za sredu, 2. Jun: Ujutru sunčano i toplo, posle podne temperaturni obrt - evo šta nas čeka do kraja nedelje

Večernje novosti pre 45 minuta | Tanjug

Foto: Depositphotos Kratkotrajna kiša moguća je ponegde na istoku i jugoistoku Srbije.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od šest do 11 stepeni, a najviša od 18 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu se tokom dana očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme, dok će u prepodnevnim satima biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 11, a najviša oko 22 stepena. U Srbiji se do kraja sedmice očekuje suvo vreme, u jutarnjim i prepodnevnim