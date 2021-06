Nemačka uzvraća udarac: Obustavili dolazne letove ruskih kompanija kao odgovor na potez Moskve koja je odbila da izda dozvolu za letove Lufthanze u Rusiju

Blic pre 2 sata

Nemačka je privremeno prekinula dolazne letove ruskih kompanija što je odgovor na potez Moskve koja je odbila da izda dozvolu za letove Lufthanze u Rusiju, saopštilo je danas ministarstvo saobraćaja u Berlinu.

To se događa nakon sukoba Zapada i Rusije zbog prinudnog spuštanja aviona Rajanera u Minsku, a ministarstvo precizira da ruske vazduhoplovne vlasti (FATA) nisu obnovile dozvolu za letenje nemačkoj kompaniji za jun, što znači da je let koji je trebalo da krene rano jutros morao biti otkazan, prenosi Rojters. Kao odgovor na to Nemačka je odbila da odobri dozvole kompanijama Aeroflot i S7 koje lete iz Rusije. Do sada je sedam letova Aeroflota otkazano, navelo je