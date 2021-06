Smena sunca i oblaka, temperatura konačno u junskom proseku

RTS pre 5 minuta

Prvu polovinu dana u Srbiji obeležiće smena sunca i oblaka, dok će se tokom popodneva i večeri nebo razvedriti. Jutarnja temperatura od šest do 12 stepeni, najviša dnevna od 21 do 24. U Beogradu, posle svežeg jutra, sunčano i prijatna 23 stepena.

Veći deo ujutra i pre podneva biće pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno i suvo. U južnim i jugozapadnim krajevima veći deo dana promenljivo oblačno, kasnije posle podne i uveče postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od šest do 12, a najviša od 21 do 24 stepena. U Beogradu, posle svežeg jutra, sunčano i prijatna 23 stepena. Do kraja sedmice u Srbiji