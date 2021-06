"Članska karta stranke ne može nikoga da spase": Vučić: Važno je da tužilaštvo i policija rade svoj posao

Blic pre 2 sata | L. G.

Tužilaštvo i policija treba da rade svoj posao, i to je važna poruka koju danas želi da pošalje, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je to kazao na konferenciji za medije, dodavši da "Srbija ne sme da liči na onu iz 2000. godine, kada je pljačka bila jedini cilj i smisao bavljenja politikom". - Nema zaštićenih u Srbiji - naveo je on. Kaže i da ne želi da ulazi u pojedinačne slučajeve i ne zna šta su razlozi, ali da želi da podrži sve nadležne institucije u borbi protiv kriminala i korupcije. Kako je istakao, "bilo koja članska karta bilo koje stranke nikoga ne može da spase ako je uradio