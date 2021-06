"Nemaju samo grobari kriminalce na stadionu": Jovanović optužio navijače Crvene zvezde za napad: Tukli smo se čime smo stigli, ja sam crn od udaraca

Blic pre 2 sata

Lider Liberalno-demokratske partije (LDP), Čedomir Jovanović rekao je večeras da je sinoćnjem incidentu, tokom koga je razbio staklo jednog lokala na Novom Beogradu, prethodio verbalni i fizički napad na njega. - Svi znaju kakav je moj odnos sa navijačima.

Ti navijači su isti oni ljudi koji su me pre par godina napali, moju suprugu, prijatelje, koji su odgovorni za prekinutu trudnoću. Oni su me napali verbalno i fizički. Možete da zamislite kakav je to sukob bio, ja sam bio sam, nemojte da očekujete da ću pred mojim stanom da se povlačim. To je ološ, to je mafija, nisu samo grobari ti koji imaju kriminalce na stadionu, oni postoje na svakom terenu - rekao je Jovanović za "N1". Rekao je da je povodom ovog slučaja