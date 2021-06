Voz udario u radnike na pruzi: Stravična nesreća u Kini, poginulo 9 ljudi

Blic pre 5 minuta

Devet ljudi je poginulo u železničkoj nesreći rano jutros u kineskoj provinciji Gansu, kada je voz udario u radnike na pruzi.

Voz, koji je bio na relaciji od Urumčija do Hangžoua, udario je u železničke radnike jutros oko 5.20 časova u mestu Džinčang, saopštile su lokalne vlasti. Medicinski i timovi za vanredne situacije nalaze se na licu mesta. Na kineskim internet platformama i društvenim mrežama građani negoduju i postavljaju pitanja kako je uopšte moglo da dođe do nesreće ako se radi o radnicima železnice. - Ako su radnici radili na popravci pruge onda su mašinovođe to morale da