Ministar spoljnih poslova Grčke u Prištini Dendijas: Podržavamo dijalog za postizanje trajnog rešenja

Kurir pre 46 minuta

Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Dendijas i njegov zamenik Kostas Fragofijanis danas borave u Prištini, saopštilo je danas grčko ministarstvo spoljnih poslova.

Dendijas je izjavio da Grčka podržava dijalog i pozvao da se intenziviraju napori za postizanje trajnog rešenja. I met with PM A.Kurti in Pristina. Developments in #WesternBalkans & #Greece's readiness to assist 🇪🇺 efforts in the region reaffirmed. pic.twitter.com/BS4N2dD5Af — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 4, 2021 - Verujemo da bi ceo Zapadni Balkan trebalo da se poveže transatlantskom linijom. To je potencijal naših kulturnih odnosa sa kojima moramo da