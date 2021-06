Danas u Srbiji toplije i pretežno sunčano vreme

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti malo toplije, pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od šest do 13 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab, severni. Najniža temperatura od 10 do 13, a najviša oko 25 stepeni Celzijusa. Očekuje se da meteorološke prilike budu povolјne za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba.