Eksplozije u Čačku, narod beži: Gori fabrika "Slobode", odjekuju detonacije (foto/video)

Večernje novosti

Foto: V.Ilić U međuvremenu je stigla nezvanična potvrda da se radi o havariji upravo u toj vojnoj fabrici.

Foto: Фото: В. Илић POGLEDAJ GALERIJU oh shit here we go again sloboda, čačak pic.twitter.com/FhgB5rV91Z — kojesranje (@heejterka) June 4, 2021 Kako saznajemo sa lica mesta, narod se razbežao po ulicama. Čačak, upravo 🤯 pic.twitter.com/EJ2MzF8PUt — tasomir🐉 (@tasomiir) June 4, 2021 Detonacije i dalje odjekuju. Još uvek nema informacija o ljudskim žrtvama i materijalnoj šteti. Eksplodirala fabrika “Sloboda” u Čačku... #cacak #gradcacak #fabrikasloboda