"Hapšenje Jovičića je dugo spremana akcija": Direktor policije o predsedniku opštine Palilula: "Nelegalno stečena imovina će mu biti oduzeta"

Blic pre 9 sati | M.K.

Direktor srpske policije Vladimir Rebić potvrdio je danas da je kod predsednika opštine Palilula Aleksandra Jovičića, koji je uhapšen zbog sumnje da je omogućio nelegalnu gradnju u toj opštini, pronađeno 350.000 evra.

On je rekao da je hapšenje Jovičića "dugo spremana akcija". Podsetimo, Jovičiću je sinoć određen pritvor do 30 dana. - Nije radila samo policija svoj posao, već i tužilaštvo. To je dugo spremana akcija, dve godine su prikupljani dokazi. Jovičić je u pritvoru, kao i još jedno lice, a ostalih šest osumnjicenih je pušteno da se brani sa slobode. Oni se sumnjiče da su uticali na inspektore, kako bi im oni omogućili da nastave s nelegalnom gradnjom, umesto da se