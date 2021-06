Novak je pokazao dva lica za spektakularni preokret!

Sputnik pre 5 minuta

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, pobedio je 19-godišnjeg Lorenca Musetija u spektakularnom meču osmine finala Rolan Garosa, posle nepunih pet setova i predaje mladog Italijana pri vođstvu srpskog igrača od 4:0 u odlučujućem periodu.

Đoković je izgubio prva dva seta sa po 6:7, u trećem je uhvatio ritam i rešio ga je u svoju korist sa 6:1, u četvrtom je briljirao sa 6:0, a iscrpljeni Museti je predao u petom setu. Djokovic Defies Musetti! An unfortunate end as Musetti is forced to retire, meaning @DjokerNole seals the comeback win 6-7 6-7 6-1 6-0 4-0 in Paris #RolandGarros @rolandgarros pic.twitter.com/gSjUSgv8sq — Tennis TV (@TennisTV) June 7, 2021 ​Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv još