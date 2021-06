Brojne reakcije na presudu Ratku Mladiću

Beta pre 3 sata

Reakcije na presudu Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, kojeg je danas Međunarodni sud u Hagu pravosnažno <a href="https://beta.rs/vesti/drustvo-hronika-srbija/147514-pocelo-izricanje-pravosnazne-presude-ratku-mladicu" rel="nofollow">osudio na doživotni zatvor</a> zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad Muslimanima i Hrvatima tokom rata u BiH 1992-95. stižu iz Srbije i regiona.

Pravosnažna presuda Mladiću udarna je vest u medijima u BiH

Udarna vest u svim medijima u Bosni i Hercegovini je pravosnažna presuda međunarodnog suda u Hagu koji je bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću potvrdio kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti.

Sarajevski mediji su vest uglavnom naslovili sa "Zločincu Ratku Mladiću potvrđena kazna doživotnog zatvora", uz njegovu fotografiju na kojoj je ispisano "Kriv je!"

Oni ukazuju da Mladić nije osuđen za genocid u šest opšina u Bosni i Hercegovini i da je potvrđena ranija presuda za ostalih deset tačaka optužnice.

Mediji u Republici Srpskoj su vest iz Haga takođe objavili kao udarnu, stavljajući u prvi plan da je Mladiću potvrđena doživotna kazna zatvora, da je odbijena žalba odbrane, kao i zahtev da bude osuđen za genocid u još šest opština u BiH.

Reakcije iz RS na presudu Mladiću: Haški tribunal je politički i antisrpski sud

Advokat Miodrag Stojanović, član tima odbrane Ratka Mladića, izjavio je da, osim što oseća veliko razočarenje i bes, nema šta posebno da kaže povodom kazne doživotnog zatvora.

"Nisam nikad bio veliki optimista, ali sam očekivao minimum istine i pravde, imajući u vidu argumente koje smo izneli, pre svega o pojedinim događajima u i oko Sarajeva, i u vezi sa kvalifikacijom za Srebrenicu", rekao je Stojanović za RTRS.

Povodom izricanja pravosnažne presude bivšem komandantu Vojske RS, kojom je Međunarodnarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu potvrdio raniju presudu Mladiću na doživotni zatvor, političari iz RS su uglavnom ocenili da se radi o Sudu koji je "antisrpski i politički sud".

Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocenila je da je tom presudom Haški tribunal "još jednom potvrdio ulogu antisrpskog suda, koji odgovornost za ratne zločine ne utvrđuje prema dokazima, već prema nacionalnoj pripadnosti optuženika".

"Da je suprotno, današnju presudu ne bi sa slobode pratili neki od najzloglasnijih haških optuženika, poput Nasera Orića, Ramuša Haradinaja, Ante Gotovine, kao i brojni drugi iz čijih zona odgovornosti su Srbi zauvek nestali", istakla je Cvijanovićeva.

Premijer RS Radovan Višković izjavio je da bi Mladić bio oslobođen da je "bilo prava i pravde".

"Očigledno da ovde nema ni prava ni pravde, a to nam je ko zna koliko puta potvrdilo naše dosadašnje iskustvo koje smo imali sa Haškim sudom i broj izrečenih presuda u odnosu na druge", kazao je Višković.

On je naveo da podržava da svi oni koji su počinili zločin treba da odgovaraju, ali da zločine nisu činili samo na jednoj strani, već ih je bilo i na jednoj, i na drugoj i na trećoj strani.

"Ko je pobio više od 23.000 Srba u proteklom ratu? Da li su oni izginuli u saobraćajnoj nesreći? Ko je za to odogovarao? Zato smatram da je izlišan svaki komentar, jer kako su zamislili tako i rade", naveo je Višković.

"Ovo je samo jedna u nizu presuda u kojoj se vojno-političkom rukovodstvu jedne strane pokušava nametnuti sva krivica za dešavanja u periodu 1992-1995, dok se vojno-politička rukovodstva druge dve strane oslobođaju svake odgovornosti", ocenio je predsednik SDS-a Mirko Šarović.

Šarović je istakao da se ne može prihvatiti da su za dešavanja u periodu 1992-1995. Srbi osuđeni na pet doživotnih robija i sa preko 800 godina zatvora, dok su drugi osuđeni višestruko manje.

On je dodao da je takvim odlukama Haški tribunal kompromitovao svoj rad, a srpske žrtve su ostale bez pravde.

Dodik: Presuda Mladiću nema mnogo veze sa pravom i pravdom

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da haška presuda Ratku Mladiću nema mnogo veze sa pravom i pravdom.

Dodik je ocenio da Haški tribunal "nije ostvario osnovne cilljeve svog nastanka, odnosno povećanje poverenja među narodima".

"Kakva je to pravda, ako ovu presudu u svojim domovima danas slušaju sa slobode Naser Orić, Ante Gotovina, Ejup Ganić, Atif Dudaković i mnogi drugi koji su počinili zločine prema Srbima", istakao je on.

Prema njegovim rečima, ovakvom presudom se pokušavaju postići mnoge stvari, a prva od njih je "očuvanje karijere onih koji su satanizovali srpski narod, zastupajući navode da su Srbi silovali 60.000 muslimanki".

"Mi Srbi moramo da naučimo da ne možemo da menjamo te stereotipe, dok su živi oni koji su ih kreirali ili ne budu mimo političke moći da o tome odlučuju", kazao je Dodik.

Još je naglasio da se "pokušava napraviti mit o Srebrenici", koji se, kako je rekao, "nije desio".

"Ova fascinacija nepravdom međunarodnog faktora neće moći da zaživi u našem narodu. Na ovaj način je Mladić poslat direktno u legendu. Srpski narod zna da bi bez njegovog komandovanja, bila mnogo veća stradanja našeg naroda. Srbi su najveći stradalnici u bivšoj Jugoslaviji", zaključio je Dodik.

Darko Mladić: Moj otac nije imao šanse na suđenju

Darko Mladić, sin Ratka Mladića (78) kome je danas pravosnažno potvrđena presuda na doživotni zatvor zbog zločina u BiH, izjavio je da njegov otac "nije imao šansu ni na početku, ni na kraju suđenja".

"Nažalost, 'putujući cirkus' se završio onako kako je i počeo", ocenio je Darko Mladić (51) za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS).

"General nije imao šansu ni na početku, ni na kraju suđenja. Čestitam predsednici Sudskog veća što je imala hrabrosti da suprostavi svoje mišljenje ostatku koji već trideset godina satanizuje srpski narod", naveo je on.

Današnje izricanje presude Mladiću dodatno je podelilo narode u BiH.

Dok je za najveći deo Bošnjaka Mladić "ratni zločinac i krvnik", za najveći deo Srba on je "heroj" zaslužan za odbranu srpskog naroda u ratu u BiH i stvaranje RS.

Posle izricanja presude Mladiću, na zidinama Starog Grada u Trebinju istaknuta je trobojka s Mladićevim likom i natpisom "HEROJ".

Bošnjački političari pozdravili presudu Mladiću, žale što nije osuđen za genocid u još šest opština

Bošnjački poltičari pozdravili su konačnu presudu za ratne zločine u BiH bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, izražavajući žaljenje što nije osuđen i za genocid u još šest opština u BiH.

"Pozdravljam presudu Mehanizma za međunarodne krivične sudove, kojom je ratni zločinac Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, uprkos činjenici da u toj presudi zločini u Foči, Kotor Varoši, Prijedoru, Sanskom Mostu, Ključu i Vlasenici, iako su imali sve elemente genocida, nisu označeni kao takvi", kazao je lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

On je dodao da Mladić "nosi veliku odgovornost za genocid i druge stravične zločine počinjene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu", dodavši da "stotine onih koji su okrvavili ruke još žive slobodno, na teritoriji BiH ili uživajući protekciju susednih država".

Prema njegovim rečima, "krajnje je vreme da Tužilaštvo BiH prekine pokušaje veštačkog izjednačavanja odgovornosti, kao i da procesuira sve one za koje postoji osnovana sumnja da su pravili zločine u Sarajevu, Srebrenici, Prijedoru, Foči, Zvorniku i desetinama drugih mesta u Bosni i Hercegovini".

Izetbegović je još ocenio da bi presuda Mladiću trebalo da "pomogne i srpskom narodu da skine teret, koji mu nameću oni koji u njihovo ime odlikuju ratne zločince, slave ih i negiraju njihove zločine".

"Prihvatanje istine je jedini pravi put za uspešniju budućnost svih nas na ovim prostorima", zaključio je Izetbegović.

Ministarka spoljnih posloba BiH (SDA) Bisera Turković izjavila je da je presuda Mladiću konačna i istorijska, kao i da ima nemerljiv značaj za budućnost BiH i cele regije.

"Ima nemerljiv značaj za budućnost BiH i cele regije, jer se samo na istini i pravdi mogu graditi trajni mir i stabilnost. Mladić je jedan od glavnih izvršitelja genocida i dobio je zasluženu kaznu", navela je Turkovićeva.

Navodeći da presuda "nije obuhvatila sve zločine i genocid u svim opštinama gde je počinjen", ona je konstatovala da je prvi put u istoriji genocid nad Bošnjacima istražen, utvrđen i pravosnažno presuđen na međunarodnom tribunalu.

"Biće zauvek upamćen i prepoznat kao opomena svetu i generacijama koje dolaze. Verujem da će ovo biti prilika i za vlasti Srbije i političare iz RS, koji negiraju genocid, da prihvate istinu, odbace zločinačku ideologiju, simbole i politiku te se okrenu evropskoj budućnosti", ocenila je Turkovićeva.

Američka ambasada u BiH pozdravila presudu Mladiću

Američka ambasada u BiH pozdravila je današnju odluku Žalbenog veća Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu da potvrdi doživotnu kaznu bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

"Američka ambasada u BiH pozdravlja današnju odluku Žalbenog veća Međunarodnog rezidualnog mehanizma Ujedinjenih naroda za krivične sudove, kojom se potvrđuje osuđujuća presuda za Ratka Mladića", naveli su iz ambasade SAD na zvaničnom Tviter profilu.

Bramerc: Mladić spada među najozloglašenije zločince u modernoj istoriji

Glavni tužilac haškog suda Serž Bramerc (Serge Brammertz) je rekao da je posle današnje pravosnažne osuđujuće presude generalu Ratku Mladiću "vreme da se prihvati istina".

"Mladić spada u najozloglašenije ratne zločince u modernoj istoriji. On je namerno upotrebio svoju vojnu komandu da napada, ubija, muči, siluje i progoni nevine civile iz nijednog drugog razloga do njihove nacionalnosti i vere", ocenio je Bramerc u pisanoj izjavi objavljenoj na internet stranici suda.

Glavni tužilac je podvukao da je Mladić "pođario etničku mržnju i lagao one koje je tvrdio da brani kako bi opravdao svoje zločine".

"Pošto mu je data moć da odlučuje o životu i smrti hiljada nedužnih muškaraca i dečaka u Srebrenici, on je naredio njihovu potpunu eliminaciju i počinio je genocid", naglasio je Bramerc.

Mladića bi, po glavnom tužiocu, stoga "trebalo da osude svi odgovorni zvaničnici u bivšoj Jugoslaviji i u celom svetu".

"Njegovo ime bi trebalo uvrsiti na spisak najpokvarenijih i najvarvarskijih ličnosti u istoriji", izjavio je Bramerc.

On je naglasio da "ovo nije presuda protiv srpskog naroda, kojim su Mladić i njegove pristalice decenijama manipulisali".

"Mladićeva krivica je njegova i samo njegova", istakao je Bramerc.

Današnja presuda, po glavnom tužiocu, trebalo bi da sve podseti i da se pravda u mnogim slučajevima tek mora dostići.

"Širom bivše Jugoslavije, predstoji da se sprovede istraga i da se procesuiraju hiljade osumnjičenih za ratne zločine na svim stranama. Nacionalni tužioci i sudije sada imaju odgovornost da nastave taj rad", izjavio je Bramerc, obećavajući im podršku.

On je poručio da "zajedno možemo obezbediti da sve žrtve genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji mogu da vide one koji su im učinili zlo kako odgovoaraju za svoje zločine".

Bramerc je posebno zahvalio žrtvama i svedocima koji su dali iskaze pred haškim sudom.

Čanak: Presude zločincima poput Mladića sprečiće nove zločine

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak izjavio je danas da će pravosnažna presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina, sprečiti nove zločine i dodao je da genocid u Bosni i Hercegovini "nije srpska stvar".

"To je stvar određene politike čijeg smo protagonistu, Slobodana Miloševića, uspeli u jednom trenutku da svrgnemo sa vlasti i pošaljemo u Hag, zato što u Srbiji nije bilo snage da mu se sudi. Ovo sa Ratkom Mladićem mora da se shvati kao poraz politike koja je razorila Jugoslaviju, koja je uvela priču o etničkom čišćenju", naveo je Čanak u saopštenju.

Prema njegovim rečima, izuzetno je važno da se pojedine ideje definitivno definišu kao zločinačke i u čemu presuda Ratku Mladiću i satisfakcija koju su dobile žrtve i njihovi preživeli rođaci, mogu da dobiju svoj puni smisao.

"U suprotnom, sve će se pretvoriti u osvetu, a nije poenta osveta, poenta je u tome da se spreči da se u budućnosti takve stvari ponavljaju. U tom smislu je osuda Ratka Mladića beskonačno važna za demokratske procese i u samoj Srbiji", ocenio je Čanak.

Govoreći o tome kada će Srbija biti spremna da prihvati odgovornost za genocid u Srebrenici, Čanak je rekao da "treba biti svestan da pravo i pravda nisu jedno isto" i da sudovi mogu da sude i donose odluke prema onim stvarima koje su definisane pravnim regulama.

"Samim tim, ono što je nesporna politička odgovornost političkog vrha u Srbiji tog vremena je nešto što se, nažalost, vrlo očigledno može pravno sankcionisati, ali to je politički proces koji se mora rastvoriti i pokazati šta je bila prava ideja politike tog vremena u Srbiji. A prava ideja je bila preuzimanje Jugoslavije i stvaranje nekog oblika političke Srbislavije. To nema nikakve veze sa srpskom nacijom ili srpskim narodom. To ima veze sa profesionalnim srpstvom i političkim srpstvom, koje su, u stvari, zanimanja i to prljava, a ne sa državom", kazao je Čanak.

On je ocenio da danas katarza na Balkanu nije moguća, jer da bi došlo do katarze - mora se suočiti sa stvarnošću, a na to niko nije spreman.

"Nisam optimističan dok se ne pobune ozbiljni ljudi koji će stati u jedan jedinstven antinacionalistički, antifašistički front protiv revizije prošlosti i protiv veličanja ratnih zločinaca. Dok to ne urade svi ljudi zajedno, bez obzira na nacionalnu, versku, političku pripadnost, dotle ćemo pristajati da nam ljudski opiljci, koji postoje rasuti po celom Balkanu, okupljaju omladinu, prave od njih falange, nazivajući ih navijačke grupe i prete kompletnom fašizacijom ovog prostora", kazao je Čanak.

Fila o presudi Mladiću: Haški tribunal je užasan politički sud

Advokat Toma Fila izjavio je danas komentarišući presudu doživotnog zatvora bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, da je Haški tribunal jedan "užasan" politički sud "koji je od početka imao različite aršine prema Srbima i drugima".

Mladić je pravosnažno osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u BiH, a žalbeno veće odbacilo je sve žalbe Mladićeve odbrane, ali i Tužilaštva.

"Ja sam to i očekivao. Rekao sam da mu jedino Bog može pomoći. To je sud koji je pravljen da osudi tri čoveka na doživotnu robiju: Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića i Ratka Mladića", kazao je Fila za agenciju Beta.

Obrazlažući svoj stav o "duplim aršinima" suda, Fila je rekao da su Hrvati bili zaštićeni pred tim sudom i da je služio da "opravda" bombardovanje Srba u BiH i kasnije u Srbiji, 1999. godine.

"Jedno je kad se odnosilo prema Hrvatima. Nijedan Hrvat nije osdujen za zločine nad Srbima u Hrvatskoj. Osuđeni su neki Hrvati iz Herceg-Bosne, ali nijedan iz Hrvatske. Kao da su Srbi izvršili masovno samoubstvo tamo", istakao je on.

Koalicija NADA: Presuda protiv Mladića potvrdila sramnu ulogu Haškog tribunala

Koalicija Nacionalno-demokratska alternativa (NADA) saopštila je danas da nije iznenađena presudom Haškog tribunala protiv generala Ratka Mladića, ocenjujući da je taj međunarodni sud odavno izgubio legitimitet oslobađajući najveće teroriste i ratne zločince na Balkanu iz redova Hrvata i bosanskih Muslimana.

U saopštenju koalicije NADA, koju čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), Demokratska stranka Srbije (DSS) i 19 udruženja građana, navodi se ocena lidera DSS-a Miloša Jovanovića da Haški tribunal nije stvoren da deli pravdu, već da je to bio politički sud usmeren na osudu Srba i pokušaj da se srpski narod okrivi za ratne sukobe.

"Zločin u Srebrenici koji se nesporno dogodio, ne može se negirati, ali ni činjenica da se ne može okarakterisati kao genocid. Ovom presudom Haški tribunal je potvrdio svoju pristrasnu i političku ulogu", kazao je Jovanović.

Predsednik POKS-a Žika Gojković naveo je da Haški tribunal odavno nema nikakav kredibilitet jer je, prema njegovoj oceni, to sud koji je na slobodu pustio ubice i ratne zločince poput Ramuša Haradinaja, Nasera Orića i Antu Gotovinu.

"Za nas to nije bio sud pravde, nego nepravde", izjavio je predsednik POKS-a.

Janja Beč Nojman: Poricanje genocida je državna strategija Srbije

Sociološkinja Janja Beč Nojman izjavila je danas, povodom presude o doživotnom zatvoru ratnom zločincu Ratku Mladiću, da je formalna pravda doprinela da se više ne ćuti o zločinima, ali je dodala da je u Srbiji na delu veoma jako poricanje ratnih zločina i genocida iz devedesetih godina 20. veka.

"Vlast u Srbiji čini apsolutno sve da se uklopi u teorijsku definiciju genocida koja kaže da je strategija poricanja genocida zapravo državna strategija. Na vlasti su oni isti koji su tada kao mladi poletarci učestvovali u raznim pripremema i organizovanju takve politike. A sada drže svu vlast i sve resurse u Srbiji. Vlast negira ratne zločine, poriče ih i glorifikuje počinioce zločina", kazala je Janaj Beč Nojman za Al Džaziru Balkans.

Ocenila je da je društvo u Srbiji od govora mržnje došlo do "ćutanja mržnje".

"Ovo je postgenocidno društvo koje je najdublje deformisano vladavinom terora. Uništeno je društveno tkivo, jako puno godina je prošlo. Svi znaju šta je bilo, ali se o tome ćuti. Čak i pristojan svet to relativizuje, jer je zločin koji je počinjen bio prevelik", rekla je Janja Beč Nojman.

Ocenila je da tome doprinosi i propaganda koje ljude tera u mržnju, što može da dovede do novih strahova, do novih mržnji.

"Suočavanje je jako teško, jako se teško prolazi kroz traume, vekovima su u ovom regionu potiskivane traume. To će dugo da traje. Proces može da se ubrza promenom vlasti koja će biti u stanju da prestane sa projektom poricanja. Moram da se nadam da je to moguće", kazala je Janja Beč Nojman.

Vlada Hrvatske pozdravila presudu Mladiću, nezadovoljna što se ne navodi odgovornost Srbije

Vlada Hrvatske pozdravila je danas presudu suda u Hagu kojom je Ratku Mladiću potvrđena kazna doživotnog zatvora i smatra je primerenom, ali je istovremeno izrazila nezadovoljstvo što nije utvrđeno učešće najviših funkcionera Srbije u sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu.

"Ovom presudom Ratko Mladić je konačno i pravosnažno osuđen za neke od najtežih i najokrutnijih zločina počinjenih na tlu Bosne i Hercegovine, između ostalog, da je kao učesnik nekoliko udruženih zločinačkih poduhvata počinio genocid, najokrutnije zločine protiv čovečnosti i povrede pravila i običaja ratovanja, s ciljem da trajno iskoreni Bošnjake i Hrvate s pojedinih područja Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju pres službe hrvatske vlade.

Vlada Hrvatske izrazila "je “nezadovoljstvo što u ovom pravosnažno okončanom postupku nije utvrđeno učešće i najviših dužnosnika Republike Srbije u tzv. sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu koji je rezultirao počinjenjem najtežih kršenja međunarodnog humanitarnog prava".

"Vlada Republike Hrvatske takođe izražava žaljenje i nezadovoljstvo što Ratko Mladić nije optužen i osuđen za brojna zlodela počinjena tokom agresije na Republiku Hrvatsku, gde je započeo svoj krvavi pohod nastavivši ga u Bosni i Hercegovini", ističe se u saopštenju.

Takođe se izražava nada da će "presuda doneti barem delimičan mir i satisfakciju žrtvama zlodela Ratka Mladića i članovima njihovih porodica".

Presuda međunarodnog suda u Hagu je udarna vest u svim važnijim hrvatskim medijima.

Jutarnji list vest donosi na portalu pod naslovom "Konačna presuda ‘balkanskom krvniku‘: Ratku Mladiću potvrđena kazna doživotnog zatvora!", a slični su naslovi i u drugim medijima.

Večernji list je takođe posvetio više tekstova presudi, a jedan od njih problematizuje dugotrajnost postupka i dolazi pod naslovom "Prekasna pravda dovodi u pitanje poruku da se ratni zločin ne isplati".

Nova TV na portalu piše da je Ratku Mladiću potvrđena presuda i da do kraja života ostaje u zatvoru, a naslov je "Kazna za srebreničkog krvnika2. O doživotnoj kazni za Mladića izveštava i Hrvatska radiotelevizija.

(Beta, 06.08.2021)