Kanađanin kamionom namerno pregazio porodicu Stradalo četvoro ljudi, policija veruje da su žrtve bile meta jer su muslimani foto

Kurir pre 2 sata

Četiri člana muslimanske porodice ubijena su u nedelju u "unapred smišljenom" napadu, saopštila je kanadska policija.

Dvadesetogodišnji Kanađanin kamionom se namerno zabio u muslimansku porodicu u gradu Londonu u provinciji Ontario. Poginula su četiri člana porodice, a jedini preživeli je devetogodišnji dečak koji se sada nalazi u bolnici sa ozbiljnim povredama. "Verujemo se da su ove žrtve bile meta jer su muslimani" Kanađanin je optužen za četiri tačke ubistva i jednu za pokušaj ubistva, piše BBC. Muslim family of four killed in Canada truck terror attack #Islamophobia