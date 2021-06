Operacija "Trojanski štit" – otkriveno hiljade kriminalaca širom sveta

RTS pre 3 sata

Hiljade kriminalaca širom sveta koristilo je šifrovane telefone za koordinaciju trgovine drogom, transfera oružja i obračuna. U operaciji "Trojanski štit", koju su predvodili FBI i Evropol uz učešće agencija 16 zemalja, tokom tri godine presretane su i dešifrovane poruke između mafije, azijskih kriminalnih organizacija, narko-kartela.

Pomoću uređaja "Anom" došlo se do osumnjičenih kriminalaca u 90 zemalja koji su, ne znajući to, kopirali policiji oko dvadeset miliona poruka. Na taj način prikupljeni dokazi doveli su do stotina hapšenja i onemogućili nekoliko velikih isporuka droge. Samo u Australiji, više od 200 ljudi optuženo je u okviru operacije, za koju je premijer Skot Morison rekao da je "zadala težak udarac organizovanom kriminalu", ne samo u toj zemlji već širom sveta. Operacija je